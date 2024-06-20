С момента начала хаджа в Мекку (7 июня) от жары и болезней скончалось уже несколько сот паломников, сообщают власти Саудовской Аравии. Точная цифра неизвестна, согласно различным СМИ, число умерших колеблется от 550 до 900 человек. Большая часть умерших – это граждане Египта и Иордании.

Среди умерших нет граждан Азербайджана, сообщили Turan в Управлении мусульман Кавказа.

Отметим, что в дни хаджа температура воздуха в Мекке превысила 51 градус по Цельсию.

Общее число паломников со всего мира в этом году превысило 2 млн. человек.