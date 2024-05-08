Подписан протокол по итогам 11-го заседания совместной азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Документ подписали премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз отметил высокий уровень экономического сотрудничества между двумя странами, отметив, что объем инвестиций Азербайджана в Турцию достиг 21 миллиарда долларов США.

По его словам, объем прямых инвестиций Турции в Азербайджан составляет 13 миллиардов долларов США.