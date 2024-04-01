Сегодня в Баку подписан Протокол по итогам 8-го заседания совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии.

Подписи под документом поставили сопредседатели комиссии — министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев и министр энергетики Румынии Себастьян Иоан Бурдужа.

Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области санитарной ветеринарии и продовольственной безопасности подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли и председатель-государственный секретарь Национального управления санитарной ветеринарии и продовольственной безопасности Румынии Александру Николае Боку.