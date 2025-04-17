Делегация Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана во главе с первым заместителем командующего — начальником штаба ВМС капитаном 1-го ранга Теймуром Муршудовым прибыла в Анкару для участия в 10-х Штабных переговорах между ВМС Азербайджана и Турции.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, азербайджанская делегация посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре, возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру, почтив его светлую память. Затем делегация посетила мавзолей Аныткабир, где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

В рамках визита были обсуждены вопросы сотрудничества между ВМС двух братских стран. Стороны отметили важность обмена опытом и провели обстоятельный обмен мнениями по различным направлениям.

По итогам встречи был подписан протокол о развитии сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции.