Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» разработала законодательную инициативу, согласно которой право предлагать кандидатуру на должность главы Центральной избирательной комиссии от президента перейдет к спикеру парламента. Законопроект был зарегистрирован в понедельник на заседании бюро парламента.

Согласно законопроекту, председатель парламента будет созывать конкурсную комиссию, которая займется отбором кандидатов на должность главы Центризбиркома и рядовых членов ЦИК. После отбора глава парламента представит несколько кандидатур депутатам, которые 76 голосам из 150 должны будут выбрать главу Центральной избирательной комиссии и рядовых членов ЦИК сроком на пять лет.

По действующему сегодня закону, если за кандидатуру главы ЦИК проголосуют 100 из 150 депутатов, он будет избран сроком на пять лет, а если он заручится поддержкой меньшего числа парламентариев, то на шесть месяцев. Эти поправки были приняты в 2021 году. С тех пор парламент не может избрать на пять лет главу ЦИК, так как у правящей партии нет 100 мандатов.

Действующим главой ЦИК является Георгий Каландаришвили. Он возглавляет Центризбирком с августа 2021 года.(ТАСС)