Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на президентские выборы.

Как сообщает # со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, решение было принято по итогам сегодняшнего заседания комиссии.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии «Ени Азербайджан» было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.