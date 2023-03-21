Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил уверенность в продолжении сотрудничества Москвы и Ташкента вне зависимости от обстоятельств, передает РИА Новости. По его словам, вряд ли взаимоотношения двух государств как-то кардинально поменяются со временем.

«Правильно в песне сказано, что Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе», — отметил Мирзиеев.

Соответствующее заявление президент Узбекистана сделал на праздновании Навруза в столице государства. На мероприятии политик, в частности, послушал песню о традициях русского и узбекского народов.