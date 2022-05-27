Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объявил о полной победе над Суперлигой, передает Sky Sport Italia.

«Во-первых, этот проект был совсем не «супер». И с ним покончено, все. Они могут делать все, что захотят. Теперь это их дело. Я уверен, что и с юридической, и с моральной точек зрения правы мы», — сказал Чеферин.

Напомним, в ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы.