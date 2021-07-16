Президент Совета Европейского Союза (ЕС) Шарль Мишель совершит визит в Азербайджан. Как сообщает АПА, об этом написал в «Twitter» пресс-секретарь Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

По его словам, Евросоюз намерен укрепить отношения с Арменией и Азербайджаном.

«С этой целью президент Совета ЕС 16-18 июля проведет двусторонние встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, президентом Армении Арменом Саркисяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

19 июля Шарль Мишель примет участие в Батумской международной конференции и встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, президентом Молдовы Маей Санду и президентом Украины Владимиром Зеленским», — отметил пресс-секретарь президента Совета ЕС.