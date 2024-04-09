Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Азербайджан с государственным визитом.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Кабар», об этом сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Глава кыргызской дипломатии подчеркнул, что визит запланирован на 24-25 апреля 2024 года.

Отмечается, что Жапаров примет участие в церемонии открытия памятника известному кыргызскому писателю Чингизу Айтматову в Баку.