«Документ о политике нацбезопасности» Турции, известный как «Красная книга», будет обновлен в течение нескольких месяцев. Ожидается, что сразу после муниципальных выборов в стране (31 марта), состоится заседание Совбеза Турции.

Документ называют турецкой «тайной конституцией» из-за его влияния на государственные дела. В нем фиксируется политика нацбезопасности, разработанная СНБ.

Публично изменения в документе редко афишируются, известно только, что последняя версия документа была обсуждена и одобрена на заседании СНБ в сентябре 2019 г., а еще ранее документ обновлялся в 2010 г. Ожидается, что нынешнее обновление изменит позицию Турции в отношениях с некоторыми странами (TRT Haber).