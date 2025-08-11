Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе вскоре посетит Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в заявлении генсека СЕ от 11 августа, текст которого есть в распоряжении «Европейской правды».

Генсек Совета Европы приедет в Киев накануне Дня независимости и встретится с Зеленским.

«В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, определяющего восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права», – говорится в заявлении.

Также Берсе прокомментировал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным, которые состоятся на Аляске 15 августа.

«Когда в пятницу глаза всего мира будут направлены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?» – подчеркнул он.

И добавил, что «усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения».

«Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым – и он должен быть достигнут при участии Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в мертвое решение», – заявил Ален Берсе.