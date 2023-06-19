Работа, проведенная в последнее время между Азербайджаном и Арменией, очень важна.

Об этом в своем выступлении на летней сессии Совета Европы заявила генеральный секретарь организации Мария Пейчинович-Бурич.

Она рассказала о важности мер по укреплению доверия между двумя странами и подчеркнула, что верит, что таким путем Совет Европы найдет решение вопросов.

«Недавно Азербайджан посетила делегация Совета Европы. Через несколько недель планируется визит делегации в Армению. Работа, проделанная в последнее время между двумя странами, очень важна, я призываю к большему диалогу, к большей работе над нерешенными вопросами, призываю больше прислушиваться друг к другу», — отметила генеральный секретарь.

Генеральный секретарь подчеркнула, что вместо того, чтобы создавать новые конфликты, необходимо урегулировать существующие конфликты.