Эмине Эрдоган, жена президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обратилась с письмом к первой леди США Мелании Трамп, в котором попросила отнестись к гуманитарной катастрофе в Газе, также, как и к страданиям украинских детей.

Эмине Эрдоган написала, что благодарна Мелании Трамп за ее действия в защиту украинских сирот, назвав их «инициативой, которая вселяет надежду в сердца».

Супруга турецкого президента напомнила, как они с Меланией встречались в Вашингтоне шесть лет назад, отметив, что «искренний разговор и доброжелательное гостеприимство» первой леди США до сих пор живы в ее памяти.

Эрдоган рассказала, что во время совместного ужина и прогулки по саду Белого дома почувствовала: Мелания Трамп действительно неравнодушна к происходящему в мире, и эта чуткость проявилась и в письме, адресованном российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня в Украине.

Эмине Эрдоган пишет, что не только украинские дети лишены радости и безопасности, но и палестинские дети, которые «имеют право на ту же радость, ту же свободу, то же достойное будущее».

«Фраза “неизвестный ребенок”, написанная на саванах тысяч детей из Газы, оставляет неизгладимые раны в нашей совести», — говорится в письме. «Как вы защищали права украинских детей, я верю, что вы проявите ту же чувствительность и к детям Газы».

Эрдоган призвала Меланию Трамп обратиться с письмом к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с «решительным призывом положить конец гуманитарному кризису в Газе» и заявила, что страдания палестинских детей — отражение несправедливого мирового порядка, в котором одни жизни ценятся меньше других.

Завершая письмо, Эмине Эрдоган заявила: «Как мать и как женщина и человек, я надеюсь, что вы подарите такую же надежду детям Газы, которые жаждут мира и спокойствия. Для тех, кого мы уже потеряли, слишком поздно, но для миллиона выживших детей — еще нет». (israelinfo.co.il)