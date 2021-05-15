Президент принял участие в сдаче в эксплуатацию восстановленного моста через реку Бум

В Габалинском районе переданы в пользование после восстановления новый мост через реку Бум на 2-м километре автодороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющий от райцентра и других населенных пунктов 11 населенных пунктов с населением 20 тыс. человек и автодорога протяженностью 2 км, ведущая в поселок Бум.

Как сообщает АПА, в церемонии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

Глава государства был проинформирован о технических показателях нового моста и дороги.