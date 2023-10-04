В сентябре этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное еврейской общине по случаю еврейского Нового года — Рош ха-Шана. В этом послании он пожелал, чтобы еврейская община вместе со всем народом Армении никогда не сталкивалась с такими античеловечными явлениями, как национальная и религиозная дискриминация или ксенофобия.

С того момента не прошло и месяца, как в соцсетях распространились видеокадры того, как в Ереване радикал-антисемит обливает краской синагогу. Можно предположить, что подобный шаг является отголоском того, что с мая этого года проармянские активисты в Израиле на средства, получаемые от армянских организаций США, распространяли в израильских и еврейско-американских СМИ леволиберальной направленности материалы с призывом отказаться от поддержки Азербайджана.

В качестве главного аргумента они выдвигают тезис о том, что евреи, пережившие Холокост, теперь, якобы, сами становятся «соучастниками геноцида» армян в Карабахе. Тем самым предпринимается попытка оказать давление на руководство Израиля с целью заставить его отказаться от военно-стратегического партнерства с Азербайджаном.

В Армении до сих не могут забыть обиду на Израиль за то, что эта страна продает оружие Азербайджану. Но дело вовсе не в этом. Судя по многочисленным фактам, антисемитизм укоренился в национальном сознании армян.

О том, каково отношение к евреям, проживающим в Армении, красноречиво свидетельствует неоднократное осквернение памятника жертвам Холокоста в Ереване. Это довольно наглядный показатель отношения к евреям в Армении, и в последнем отчете Министерства диаспоры Израиля за 2022 год зафиксирован также рост антисемитизма в Армении.

Ранее организация Pew Research Center провела исследования в 18-ти странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года. И согласно обнародованным данным, 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. Это самый высокий уровень антисемитизма среди всех исследованных стран.

В отчете «Антисемитизм в Армении (2002-2006)», размещенном на сайте Евроазиатского еврейского конгресса, отмечается, что армяно-еврейские отношения помимо всего прочего омрачает факт возвеличивания в Армении ярого дашнака, генерала Дро (Драмастамата Канаяна), который сотрудничал с нацистской Германией, являясь командующим батальонов Армянского легиона.

Да и как можно ожидать толерантного отношения к иным нациям от страны, из которой в 1988-1989 годы были изгнаны азербайджанцы, впоследствии осуществившей военную агрессию против Азербайджана и на протяжении свыше 30 лет державшей под оккупацией азербайджанские территории?! От страны, в которой в ранг национального героя возведен пособник немецких нацистов Гарегин Нжде, заявляющий о том, что «кто погибает за Германию, тот погибает за Армению».

К тому же Армения тесно взаимодействует с Ираном, в которой антисемитизм является частью государственной политики. На этом фоне очень лицемерно и неуместно выглядят слова, сказанные в 2020 году тогдашним президентом Армении Арменом Саркисяном в интервью изданию The Jerusalem Post о том, что Израиль не сможет победить в борьбе с антисемитизмом, не признав «геноцид армян». И это говорил президент страны, в которой царит антисемитизм, хотя представители еврейской общины Армении Римма Варжапетян-Феллер и Гершон Меир Бурштейн заявляют о его полном отсутствии. Факт осквернения синагоги радикалом-антисемитом как раз говорит об обратном и подтверждает эту истину вновь.