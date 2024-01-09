Командир военно-воздушного подразделения организации «Хезболлах» Али Хусейн Бурджи погиб при атаке израильского беспилотника на юге Ливана.

Как передает ТАСС, Бурджи находился в машине, по которой был нанесен удар в поселке Хирбет-Сильм.

Это произошло в момент, когда сотни сторонников «Хезболлах» собрались в Хирбет-Сильме на траурный митинг в связи с похоронами одного из командиров диверсионного крыла «Радван» Висама Хасана ат-Тавиля, погибшего 8 января в результате удара израильского беспилотника.

По информации портала, Бурджи ранее возглавлял силы быстрого реагирования, которые сражались на стороне сирийской армии против бандформирований в провинции Идлиб. В Южном Ливане он был ответственным за запуски беспилотных летательных аппаратов при проведении операций против израильской армии.