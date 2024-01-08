В результате израильского удара по южному Ливану в понедельник погиб старший командир элитного подразделения «Хезболлы» «Аль-Радван» об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники опознали его как Виссам аль-Тавиля, заместителя начальника подразделения сил «Аль-Радван». По их информации, он и еще один боец ​​»Хезболлы» были убиты, когда их машина была подбита во время удара по ливанской деревне Мадждал-Сельм.

Как отмечает Reuters, более 130 членов «Хезболла» погибли с 7 октября в Ливане