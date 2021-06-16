Президент Латвии Эгилс Левитс призвал американского лидера Джо Байдена действовать жестко во время встречи с российском коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет в Женеве 16 июня. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

«Действуйте жестко», — сказал латвийский лидер.

Он также добавил, что Россия уважает сильных, и предложил Соединенным Штатам показать две стороны силы: военную и политическую. Левитс выразил мнение, что Путин может прислушаться к Байдену, в том числе из-за его многолетнего политического опыта.