Во время голосования на президентских выборах в российском посольстве в Риге латвийские полицейские проверили документы у 1001 человека. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на Государственную полицию Латвии.

У 24 человек истекли сроки постоянного вида на жительство, четырем из них выпишут требования самостоятельно покинуть страну в течение 30 дней.

В полиции также заявили, что проголосовать в посольство пришли 2,38 процента от всех совершеннолетних россиян, живущих в Латвии.

За несколько дней до голосования на выборах президента России полиция и Управление по делам гражданства и миграции в Риге предупредили о проверке документов у россиян, пришедших к посольству. Отмечалось, что аналогичные проверки российские службы проводят у латвийцев, когда те приходят голосовать в посольство в Москве.

В феврале министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что считает, что люди, участвующие в голосовании, фактически демонстрируют поддержку российского вторжения в Украину, рассказывала редакция Delfi. Издание отмечало, что реакция латвийских властей может привести к тому, что сторонники президента России Владимира Путина будут опасаться приходить на участки для голосования. (svoboda.org)