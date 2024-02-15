Великобритания поставит Украине несколько тысяч беспилотников. Как пишет Reuters, об этом заявил министр обороны этой страны Грант Шаппс накануне встреч с союзниками в Брюсселе и Мюнхене.

По его словам, речь идет о пакете военной помощи, в котором Украине предоставят тысячи БПЛА общей стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов (251 миллион долларов США). Пакет Британия готовит совместно с Латвией.

«Вместе [Великобритания и Латвия] дадут Украине возможности, необходимые для защиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что [президент России Владимир] Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях», – заявил Шаппс.