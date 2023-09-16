Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном жестко ответил ему на предложение вывести российских инструкторов из ЦАР. Об этом сообщает радиостанция RFI.

«Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует «с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами» и добавил, что остальное «не его дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Макрон оценивает возможный вывод инструкторов России из ЦАР как условие для сближения республики с Францией.