Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на высказывания премьер-министра Армении в День армии.

В ответ на вопрос «28 января премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении по случаю Дня армии заявил, что предложил Азербайджану подписать пакт о механизме взаимного контроля над вооружениями и ненападении. Каков ваш комментарий к этим заявлениям?» Айхан Гаджизаде сказал, что заявление премьер-министра Армении призвано отвлечь внимание от процесса по проекту двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией:

«Несмотря на призывы азербайджанской стороны с самого начала обсуждения проекта упомянутого соглашения к армянской стороне положить конец продолжающимся притязаниям против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в своей конституции, ряде решений законодательного органа, а также в обращениях к различным международным судам после 44-дневной Отечественной войны, в официальной переписке и письмах, распространяемых в рамках международных организаций, Армения до сих пор не предприняла никаких практических шагов в этом направлении.

В связи с этим озвучивание армянской стороной не имеющих практического значения предложений вместо принятия мер в этом направлении создает недопонимание и неприемлемо.

Всем известно, что именно Армения на протяжении 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных договоров, стороной которых сама является и в которых признается наша территориальная целостность и суверенитет, и механизмов контроля над вооружениями, совершила агрессию против Азербайджана, во время оккупации наших территорий скрывала от международных механизмов контроля над вооружениями большую часть своей военной техники и систем вооружения, незаконно разместив их на территории нашей страны.

Учитывая сказанное, а также то, что как заявлял премьер-министр Пашинян, что его страна проводит серьезную политику милитаризации, в последние годы были подписаны контракты на поставку оружия на несколько миллиардов долларов, развитие военной промышленности, утверждение Арменией о том, что она серьезно относится к мирному процессу является политической манипуляцией. Подобные предвзятые заявления являются препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения к нормам и принципам международного права.

Азербайджан, в свою очередь, продолжит свои миротворческие и созидательные усилия и ждет от Армении адекватных шагов не на словах, а на деле».