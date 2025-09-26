Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна сделать выводы из ситуации в Украине и быстро разработать систему защиты от дронов в условиях угрозы со стороны России.

Об этом он сказал в комментарии AFP.

Комментарий Кубилюса появился по итогам видеоконференции, на которой обсуждалось создание «стены дронов» на восточной границе ЕС.

«Мы должны действовать быстро. И мы должны действовать, извлекая все уроки из ситуации в Украине и создавая эту «стену дронов» совместно с Украиной», – сказал еврокомиссар.

Он отметил, что Украина разработала ряд недорогих способов обнаружения и сбивания российских беспилотников.

«Украина построила систему акустических датчиков в очень короткие сроки, когда началась война. Поэтому я думаю, что мы тоже сможем это сделать без большой задержки», – указал Кубилюс.

Еврокомиссар добавил, что хотел бы видеть Украину «настоящим партнером в создании этой «стены» и что он видит в этом еще один способ интегрировать Киев в развитие европейской оборонной системы.

Кубилюс также рассказал, что пока нет четкого представления о расходах на создание проекта, но, по его оценкам, это будет стоить «несколько миллиардов евро, а не сотни миллиардов».

«Мы более-менее понимаем, что нам нужно разработать. Сколько это будет стоить – увидим», – резюмировал он.

Как сообщала «Европейская правда», еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать «стену дронов» на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании «стены дронов» Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.