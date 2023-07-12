«Ратификация членства Швеции в НАТО не может быть быстрым процессом из-за графика парламента».

Об этом «Nikkei Asia» сообщил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Акиф Чагатай Кылыч.

По его словам, после возвращения Эрдогана с саммита НАТО в Литве и обсуждения с партнером по коалиции, в парламент будут направлены ратификационные документы Швеции: «Администрация приложит силы, чтобы как можно скорее направить документы в парламент. Невозможно нажатием кнопки изменить все за один день. Есть парламентский процесс, поэтому не думаю, что все произойдет на этой неделе».

Отметим, парламент Турции на следующей неделе уходит на каникулы и не будет созываться до 1 октября.