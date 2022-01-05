Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о существовании продуманного плана действий протестующих.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава государства в своем обращении к народу в связи с ситуацией в стране.

По его словам, действия протестующих «мотивированы финансово».

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алмате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.