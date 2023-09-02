Президент Ирака Абдель Латиф Рашид подчеркнул необходимость проведения конструктивного диалога, чтобы положить конец напряженности в провинции Киркук на севере страны, где произошли беспорядки, в результате которых 1 человек погиб, 10 получили ранения, передает ТАСС.

«С большой обеспокоенностью следим за развитием ситуации в провинции Киркук и призываем все стороны, связанные с событиями в Киркуке, воздерживаться от каких-либо угроз или применения силы», — приводит заявление президента иракский телеканал Al-Sumaria. Он подчеркнул «необходимость опираться на конструктивный диалог как на средство смягчения нынешней напряженности».

Рашид также обратился к силам безопасности с требованием «установить контроль над ситуацией в городе».

В субботу вечером представители курдской общины вышли на акцию протеста в городе Киркук, требуя открыть перекрытую несколько дней назад силами иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» главную дорогу Эрбиль — Киркук. По информации телеканала Rudaw, курдские демонстранты направились к месту дислокации сторонников ополчения. Иракские силы безопасности вмешались в происходящее, чтобы предотвратить столкновения между двумя сторонами и открыли огонь по демонстрантам. По последним данным, которые приводит телеканал Al Arabiya, 1 человек погиб, 10 получили ранения. В провинции на фоне напряженности введен комендантский час.

Дорога между Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, и городом Киркук была перекрыта 27 августа из-за сидячей забастовки арабских партий после распространившейся информации о том, что Демократическая партия Курдистана (ДПК) собирается вновь открыть свои офисы в провинции Киркук в рамках подготовки к предстоящим провинциальным выборам.