Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения и вопросам добрососедства Марта Кос 5 октября призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов в стране.

«Мы призываем к спокойствию и сдержанности в период после выборов и призываем власти защищать права граждан на свободу собраний и выражения мнений», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейского союза (ЕС).

Кроме того, они подчеркнули, что муниципальные выборы в Грузии прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия. В заявлении также отмечается, что ЕС решительно отвергает и осуждает дезинформацию относительно роли ЕС в ходе протестов в Грузии и осуждает нападки на посла Евросоюза в Тбилиси.