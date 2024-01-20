Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что Евросоюз сможет произвести до 1,4 млн снарядов к концу года для поставок Украине.

«К концу марта-апреля мы сможем произвести 1 млн снарядов в Европе [для поставок на Украину]. Другими словами, мы придерживаемся своих обязательств. <…> И я также говорю вам, что к концу этого года мы выйдем на мощность производства 1,3-1,4 млн снарядов», — заявил находившийся с визитом в Таллине еврокомиссар на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Его слова привело гостелерадио ERR.

По его данным, на встрече обсуждали повышение готовности Европы к обороне и Стратегию Европейской комиссии в области оборонной промышленности.