Северная Корея поставила в Россию около 1,6 млн артиллерийских снарядов с августа прошлого года по январь 2024 года, пишет The Washington Post. Такие данные издание приводит со ссылкой на исследование Аналитического центра перспективных оборонных исследований (C4ADS) и источники в российской транспортной компании.

В период с августа по январь из двух портов на Дальнем Востоке в 16 населенных пунктов на границе с Украиной было доставлено 74 тыс. метрических тонн взрывчатки, что соответствует весу 1,6 млн артиллерийских снарядов того типа, который Россия использовала в войне. По данным C4ADS, данные грузы маркировались как боеприпасы, хотя в документации они значились как взрывчатые вещества. Согласно анализу издания, именно в этот период российские грузовые суда курсировали между Дальним Востоком и КНДР.

«Это самое близкое доказательство российско-северокорейской связи, когда речь идет о поставках боеприпасов, и это доказывает, что русские и северокорейцы лгали, отрицая поставки», — заявил старший научный сотрудник Института стратегии национальной безопасности, расположенного в Сеуле Го Мен Хе.

Согласно анализу спутников снимков и данных о морском движении, четыре судна под российском флагом сначала были пришвартованы в северокорейском порту Раджин, а затем отправились в Россию, где произошла выгрузка снарядов. Вооружение поступало на склады в течение недели с момента прибытия корабля в российский порт.

Грузы с кораблей направлялись на 16 объектов, 12 из которых находятся вблизи известных складов боеприпасов, рассказал C4ADS источник, имеющий доступ к российской транспортной и логистической отрасли. Научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги Дара Массикот отмечает, в указанных данных фигурируют склады, связанные с артиллерией, ракетами и тяжелой техникой.

«Хотя мы не можем быть уверены в том, что именно было доставлено, маркировка „взрывчатые вещества“… и доставка на базы хранения вблизи Украины и на секретные склады боеприпасов по всей стране. Эти грузы, вероятно, доставляют в Россию различные типы боеприпасов, от артиллерийских снарядов до ракет», — сказал Массикот.

По данным спутников, в указанный период времени на объектах появились контейнеры, которые ранее можно было увидеть в порту. Кроме того, у этих складов были возведены защитные насыпи, указывающие на расширение зоны хранения.

По данным южнокорейской разведки, КНДР уже поставляет вооружения Кремлю после того, как Путин обратился за помощью к Пхеньяну летом 2022 года, на фоне серии неудач российской армии в Украине. Из Северной Кореи в РФ было направлено почти 5 млн артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты, в ответ Москва стала снабжать Пхеньян танками, самолетами и технологиями для программы спутников-шпионов, говорил Bloomberg министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик. (moscowtimes.ru)