Российские артиллеристы в Украине жалуются на низкое качество снарядов, которые в 2023 году начала поставлять Северная Корея. По словам провоенных блогеров, больше всего нареканий получают качество и количество пороха в боеприпасах.

По данным некогда близкого к расформированной ЧВК «Вагнер» телеграм-канала Grey Zone, российским военным на вооружение поступают иранские снаряды, о которых отзываются «неплохо», и северокорейские, которые «проклинают». Из-за низкого качества пороха их используют в ситуациях, где «точность и кучность, да и вообще выход снаряда из ствола имеет наименьшую важность».

«Что касается северокорейских реактивных снарядов, то летят они, по словам содействующих со мной артиллеристов, чуть ли не в два раза меньше по дальности, чем, например, наши», — утверждает автор канала.

Иранские снаряды оставляют следы копоти, от которых приходится чистить боек орудия, однако летят «весьма хорошо», пишет канал «Портфель Генштаба». Северокорейские снаряды летят мимо цели, добавляет он, так как заряд пороха в гильзах часто не соответствует заявленному.

«Абсолютный кал. Если снаряд долетел и разорвался — у расчета орудия праздник, все танцуют и поют хвалебные песни председателю Киму. Если снаряд не долетел и упал на голову нашей пехоте — скажите спасибо полуголодным корейским подросткам, собравшим его за миску риса», — отмечает Алексей Ларкин, сотрудник проекта WarGonzo. По его словам, российской армии ждать не следует какого-либо высокотехнологичного вооружения от северокорейских производителей, «если они же не в состоянии собрать простенький снаряд для пушки».

Северная Корея передала России не только миллион артиллерийских снарядов, но и несколько типов ракет для войны с Украиной, сообщала в ноябре южнокорейская разведка. По данным Сеула, из северокорейского порта Раджин во Владивосток было отправлено около 2000 контейнеров с оружием. В эти контейнеры можно загрузить более 200 тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 мм или более 1 млн снарядов калибра 152 мм.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов для войны с Украиной, а также советников по их использованию. По некоторым данным, она могла получить за это $3 млрд. (moscowtimes.ru)