Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января

20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового военного оркестра министерства обороны прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

В церемонии посещения Аллеи шехидов приняли участие премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Самир Нуриев. (АЗЕРТАДЖ)

| 2020-01-20T10:43:08+00:00 20 января 2020, 11:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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