Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Глава государства принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции «Агдам» Открытого акционерного общества «AзерЭнержи».

Президент ОАО «АзерЭнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о проделанной на станции работе.

110/35/10-киловольтная узловая подстанция «Агдам» построена «АзерЭнержи» на территории села Шелли, расположенного на границе Агдамского района с Ходжалинским районом. К узловой подстанции «Агдам» от подстанции «Агдам-1» на расстоянии 10 километров проведена 110-киловольтная двухконтурная линия электропередачи, а над ней — внутри громозащитного троса 24-жильная волоконно-оптическая кабельная линия.

Было отмечено, что строительство этой подстанции на границе Агдама и Ходжалы имеет особое значение. Подключив к энергосистеме страны, наряду с некоторыми селами района, Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере, узловая подстанция «Агдам» в качестве резервного источника питания также обеспечивает надежность энергоснабжения региона. Для этого на подстанции также установлены запасные гнезда. В связи с восстановлением суверенитета в регионе в ближайшее время от узловой подстанции «Агдам» в Ханкенди будет проведена 110-киловольтная линия электропередачи, которая будет соединена с 110/35/10-киловольтными подстанциями «Шуша» и «Физули». Тем самым будет обеспечена двусторонняя подача электроэнергии. В то же время узловая подстанция «Агдам» также обеспечит 35-киловольтное энергоснабжение Ходжалы, Аскерана и других сел и поселков.

На узловой подстанции «Агдам» создана 110-киловольтная открытая распределительная установка, обеспечены подключение выключателей, разъединителей и другого технического оборудования, а также управление активами, процессами, ресурсами, немедленное устранение дефектов и автоматическое выполнение других операций посредством программного обеспечения. В Центре управления подстанции размещены цифровые закрытые распределительные устройства мощностью 35 и 10 кВ. Наряду с этим, Центр обеспечен противоаварийной автоматикой, микропроцессорным устройством релейной защиты, панелями автоматического управления, устройствами постоянного и переменного тока. На подстанции создана отвечающая современным требованиям микросистема SCADA, которая синхронизирована с центральной системой SCADA «АзерЭнержи».

Глава государства ввел в действие узловую подстанцию «Агдам».

Отметим, что ранее 13 февраля 2022 года с участием президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой были сданы в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция «Агдам-1» ОАО «АзерЭнержи» и построенный рядом с ней Региональный центр цифрового управления «Карабах».