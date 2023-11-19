10 ноября 2020 года президент Азербайджана И.Г.Алиев, премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и президент Российской Федерации В.В.Путин подписали историческое соглашение по Карабаху.

Согласно одному из его пунктов, армянская сторона обязалась до 20 ноября вернуть Азербайджану Агдамский район и территории, удерживаемые ею в Газахском районе Азербайджана.

Таким образом, 20 ноября 2020 года победоносная армия Азербайджана вошла в освобожденный Агдамский район.

В связи с этим знаменательным событием в тот же день глава государства Ильхам Алиев выступил с обращением к нации и поздравил народ Азербайджана.

Напомним, что подразделения ВС Армении оккупировали часть Агдамского района 23 июля 1993 года.