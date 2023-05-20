Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что объявила бойкот и больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та начала летать в РФ, передает ТАСС.

«Я для себя объявляю бойкот «Аирзене» (Georgian Airways — прим. ТАСС) и призываю вас присоединиться к нему. Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью (возобновлением полетов с РФ — прим. ТАСС), которая неприемлема для большей части нашего населения», — сказала Зурабишвили в субботу на брифинге.