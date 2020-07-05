Президент Ганы ушел на карантин

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в течение ближайших двух недель будет соблюдать карантин, после того как человек в его ближайшем окружении заразился новым коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в воскресенье нигерийская газета Vanguard.

«Президент сдал тест на коронавирус, и он оказался отрицательным, — заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума. — Однако он принял решение уйти на самоизоляцию в качестве меры предосторожности». По словам министра, глава государства будет работать на президентской вилле в столице страны Аккре.

Нана Акуфо-Аддо отправил 3 июля в отставку заместителя министра торговли и промышленности Кингсли Ахенкора за несоблюдение правил самоизоляции в связи с пандемией нового коронавируса. Несмотря на позитивный тест на коронавирус, последний покинул правительственный изолятор в больнице Корле Бу в Аккре и пошел на свой избирательный участок для наблюдения за голосованием.

На текущий день Гана занимает в Африке южнее Сахары третью позицию по количеству инфицированных новым коронавирусом. В стране насчитывается 18 892 заразившихся, 117 человек скончались.

Президент Ганы стал третьим главой государства в Африке, который сейчас находится на карантине в связи с коронавирусом. Президент Сенегала Маки Саль с 25 июня находится в 14-дневной самоизоляции после контакта с лицом, инфицированным новым коронавирусом. Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси 2 июля ушел на карантин после аналогичного контакта. Это уже четвертый карантин в связи с коронавирусом, на который уходит Мокгвитси Масиси. Ни у кого из перечисленных глав государств тесты не обнаружили наличие нового коронавируса.