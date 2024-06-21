Двух охотничьих собак редкой породы пхунсан, которых Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину, по прибытии в Москву поместят на карантин, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Им еще предстоит дать клички, после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее, и тому подобное», — сказал он.

Накануне Путин посетил Северную Корею с государственным визитом, во время которого руководители двух стран подписали двусторонний договор о стратегическом партнерстве и обменялись подарками. Согласно подписанному документу, РФ и КНДР будут оказывать помощь друг другу в случае агрессии против одной из стран, объяснил Путин, допустив также военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, которое в настоящий момент запрещено санкциями ООН.

Владимир Путин уже давно живет в постоянном страхе за свое здоровье, проявляя паническое беспокойство по этому поводу. После начала пандемии коронавируса он свел к минимуму личные контакты, а с подчиненными начал общаться в основном по видеосвязи. Тех немногих, кого допускали до очной встречи с президентом, обязали сидеть на карантине.

Через санитарную изоляцию в обязательном порядке пришлось проходить и тем, кто непосредственно с главой государства не пересекался: сотрудникам гостиниц, где останавливался Путин, пилотам и обслуживающему персоналу борта № 1 и т.д. Изначально время карантина составляло две недели, позже его сократили до одной недели. По выходу из карантина людям нужно было сдать ПЦР-тест. (moscowtimes.ru)