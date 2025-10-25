Президент США, отправляясь в Азию, заявил журналистам на борту президентского самолета, что хотел бы встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Лидер КНДР ранее также не исключал их новой встречи, которая, если состоится, станет уже четвертой. Предыдущие встречи так и не привели к желаемой Вашингтоном денуклеаризации Северной Кореи.
«Да, хотел бы. Если хотите, можете передать это — я открыт для встречи», — сказал Трамп, добавив, что у него «отличные отношения» с Кимом.
Во время поездки в Малайзию, Японию и Южную Корею Трамп встретится с рядом мировых лидеров, в том числе с главой КНР Си Цзиньпином. Турне происходит на фоне войны пошлин, которую американский президент начал в этом году, в том числе с Китаем.
Трамп уже встречался с Ким Чен Ыном и вошел в историю как первый действующий президент США, ступивший на территорию Северной Кореи. 30 июня 2019 года лидеры пожали друг другу руки на демаркационной линии между КНДР и Южной Кореи.
Во время первой встречи в Сингапуре 12 июня 2018 года лидеры США и Северной Кореи подписали совместный документ. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся в Ханое 27 февраля 2019 года.
В итоге Вашингтону и Пхеньяну так и не удалось договориться о программе денуклеаризации. С тех пор Северная Корея провела несколько испытаний межконтинентальных ракет.
На этой неделе, 22 октября, КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря у восточного побережья страны — это был первый подобный запуск за несколько месяцев и всего за неделю до того, как мировые лидеры, включая Трампа, прибудут в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
На вопрос, признает ли он Северную Корею ядерным государством, Трамп ответил журналистам на этой неделе: «Я думаю, что они своего рода ядерная держава… У них много ядерного оружия, я бы так сказал».
В сентябре Ким Чен Ын заявил, что у него «до сих пор хорошие воспоминания о президенте Трампе». По его словам, он готов к новой встрече при условии, если США не будут настаивать на своем «абсурдном» требовании об отказе Северной Кореи от ядерного оружия. (bbc.com)