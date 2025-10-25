Во время первой встречи в Сингапуре 12 июня 2018 года лидеры США и Северной Кореи подписали совместный документ. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит Трампа и Ким Чен Ына состоялся в Ханое 27 февраля 2019 года.

В итоге Вашингтону и Пхеньяну так и не удалось договориться о программе денуклеаризации. С тех пор Северная Корея провела несколько испытаний межконтинентальных ракет.

На этой неделе, 22 октября, КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря у восточного побережья страны — это был первый подобный запуск за несколько месяцев и всего за неделю до того, как мировые лидеры, включая Трампа, прибудут в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На вопрос, признает ли он Северную Корею ядерным государством, Трамп ответил журналистам на этой неделе: «Я думаю, что они своего рода ядерная держава… У них много ядерного оружия, я бы так сказал».