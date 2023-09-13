Лидер КНДР Ким Чен Ын пополнил число глав государств, которым президент России Владимир Путин показал российские автомобили Aurus. Об этом сообщает ТАСС.

К месту встречи на космодроме Восточный, где проходят переговоры глав государств, Владимир Путин приехал на лимузине Aurus. Его президент России и показал Ким Чен Ыну.

Лидер КНДР осмотрел автомобиль, а затем расположился на заднем сиденье. Владимир Путин при этом рассказывал Ким Чен Ыну о характеристиках машины. Позже они осмотрели и изучили другой автомобиль Aurus.

Отмечается, что в Амурскую область Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде. На встречу с президентом России он поехал на автомобиле Maybach.