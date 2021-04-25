Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

Президент Чехии выступит в воскресенье с чрезвычайным телеобращением, написал в субботу в Twitter пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек.
«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье 25 апреля 2021 года в 12.00 с чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News», — написал Овчачек.
Ранее, 18 апреля, Овчачек сообщил, что Земан выскажет свое мнение об инциденте со взрывами в деревне Врбетице в 2014 году 25 апреля по телеканалу CNN Prima News.(РИА Новости)