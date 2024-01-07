«В этот сложный для нашей страны момент, — говорится в письме спикера Палаты представителей Майка Джонсона к Байдену, опубликованном в сети X, — я считаю своим священным долгом передать вам приглашение выступить на совместном заседании Конгресса в четверг, 7 марта 2024 года, чтобы вы могли выполнить свое обязательство по Конституции США и доложить о состоянии дел в нашей стране».

«С нетерпением жду этого, господин спикер», — ответил Байден в сети Х.

В этом году президент выступит перед Конгрессом позже обычного, после «супервторника» 5 марта — решающего этапа, когда обе партии проводят конкурсы по выдвижению кандидатов в нескольких штатах перед ноябрьскими президентскими выборами.

В прошлом подобные президентские обращения обычно планировались на конец января или на начало февраля. (Голос Америки)