Джо Байден объявил, что выступит с ежегодным обращением к Конгрессу «О положении дел в стране» 7 марта.
«В этот сложный для нашей страны момент, — говорится в письме спикера Палаты представителей Майка Джонсона к Байдену, опубликованном в сети X, — я считаю своим священным долгом передать вам приглашение выступить на совместном заседании Конгресса в четверг, 7 марта 2024 года, чтобы вы могли выполнить свое обязательство по Конституции США и доложить о состоянии дел в нашей стране».
«С нетерпением жду этого, господин спикер», — ответил Байден в сети Х.
В этом году президент выступит перед Конгрессом позже обычного, после «супервторника» 5 марта — решающего этапа, когда обе партии проводят конкурсы по выдвижению кандидатов в нескольких штатах перед ноябрьскими президентскими выборами.
В прошлом подобные президентские обращения обычно планировались на конец января или на начало февраля. (Голос Америки)