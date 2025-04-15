Бывший президент США Джо Байден выступит с первым публичным выступлением во вторник после того, как он покинул пост главы государства.

Об этом, как пишет «Европейская правда», информирует АР.

82-летний демократ в основном избегал публичных выступлений после того, как покинул Белый дом в январе, что обычно является традицией для бывших президентов. При том, что Трамп часто обвиняет Байдена во многих проблемах страны, атакуя своего предшественника прямо и по имени.

Ожидается, что Байден даст отпор Трампу в вечернем выступлении на национальной конференции адвокатов, советников и представителей по делам людей с инвалидностью в Чикаго.

Хотя за последние недели Байден имел несколько публичных появлений, его громкая речь во вторник будет сосредоточена на критически важном для десятков миллионов американцев вопросе – социальном обеспечении.

Напомним, Дональд Трамп регулярно обвиняет Джо Байдена в том, что Россия вторглась в Украину.

Трамп говорит, что «не имеет ничего общего с войной«, потому что ей дал начаться Джо Байден, и если бы он был признан победителем выборов 2020 года, то этого не случилось бы.