Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о том, как идут переговоры по новому контракту с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси и о запланированной встрече с главным тренером Роналдом Куманом.

«Новый контракт Месси? Все идет хорошо, однако пока мы ничего не подписали. Мы в курсе, что вокруг будет множество разговоров о Лео. Он любит клуб, а мы сделаем все, в своих возможностях, чтобы убедить его остаться.

Куман? На следующей неделе мы должны провести встречу и там поговорим», — цитирует Лапорту Twitter Barca Times. (sports.ru)