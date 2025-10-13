Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о взаимоотношениях с бывшим аргентинским нападающим клуба Лионелем Месси.

«У нас долгое время были очень хорошие отношения. Когда мы не продлили с ним контракт, всё немного испортилось. Позже мы их более-менее восстановили. Мы надеемся устроить ему большое чествование, которого он заслуживает», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году и подписал контракт с «ПСЖ». В составе каталонского клуба он провёл 778 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи. В 2023 году аргентинец перешёл в «Интер Майами». (championat.com)