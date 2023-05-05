Президент Армении Ваагн Хачатурян отправился в Великобританию с рабочим визитом для участия в торжественной церемонии коронации Карла III.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Отмечается, что Хачатурян примет участие и в приеме от имени британского монарха. Намечается встреча президента с представителями армянской общины Великобритании.

Пресс-служба сообщает также, что президент в рамках визита выступил с лекцией в Кембриджском университете, которая была посвящена Армении и региону Южного Кавказа.