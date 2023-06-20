Запущено новое приложение для управления пластиковыми картами BakıKart. С помощью этого приложения пользователи могут пополнять баланс пластиковых карт BakıKart и оплачивать проезд.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом председатель правления Агентства наземного транспорта Анар Рзаев сказал на брифинге, где было презентовано мобильное приложение.

«В настоящее время система будет работать в beta -версии. Полная версия будет доступна с 1 июля», — сказал Анар Рзаев.

Директор департамента Агентства Субхан Абилов сказал, что для регистрации в мобильном приложении достаточно номера мобильного телефона и пароля. Пользователи могут с легкостью искать маршруты, находить ближайшие остановки к пункту назначения и отслеживать автобусы в режиме реального времени.

«Приложение позволяет пользователям создавать несколько QR-билетов и видеть их историю. Также это позволяет пользователям экономить время и упрощает процесс пользования общественным транспортом», — сказал С.Абилов.