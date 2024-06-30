Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана обновило тарифы на услуги пассажирских перевозок внутри страны общественным и воздушным транспортом.

Об этом говорится в сообщении министерства.

С точки зрения социальной ориентированности выбран наиболее оптимальный вариант, было сочтено целесообразным применение следующих тарифов:

Верхний предел тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах независимо от расстояния – 50 гяпиков;

Стоимость перевозки пассажиров на транспорте метрополитена составляет 50 гяпиков за одну поездку;

Утверждены верхние пределы тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных пригородных и межпоселковых автобусных маршрутах внутри страны.

Тариф на пассажирские перевозки на регулярных автобусных маршрутах Баку-Сумгайыт (Сумгайыт-Баку) утвержден в размере 70 гяпигов за один проезд.

Тариф на пассажирские перевозки на регулярных автобусных маршрутах г. Баку-Абшеронский район (Абшеронский район-г. Баку) за один проезд устанавливается частью 1 настоящего постановления, на административной территории городов Баку, Хырдалан и Сумгайыт утвержден верхний предел тарифов по пригородным и межпоселковым маршрутам.

На других регулярных междугородних (межрайонных) автобусных маршрутах, за исключением регулярных автобусных маршрутов между Абшеронским районом, городами Сумгайыт и Баку, верхний предел тарифа на обслуживание пассажиров утвержден в размере 3,7 копейки за километр.

С учетом этого решения утверждены тарифы на услуги по перевозке багажа на регулярных междугородних (межрайонных) автобусных маршрутах в размере 0,08 гяпигов за килограмм веса на каждые десять километров расстояния. Данное решение вступает в силу со дня публикации в электронном варианте государственного реестра правовых актов Азербайджана.

Верхние пределы тарифов на пассажирские перевозки на регулярных пригородных и междугородних автобусных маршрутах внутри страны:

Одновременно обновлены верхние пределы тарифов на проезд воздушным транспортом внутри страны. Однако тариф на услуги пассажирских перевозок воздушным транспортом по направлениям Баку – Нахчыван и Нахчыван – Баку не изменился.