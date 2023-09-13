13 сентября около 19:00 разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью проведения террористически-диверсионной операции попыталась проникнуть на территорию Азербайджана в направлении н.п. Мерджимек Кельбаджарского района.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Провокацию удалось предотвратить благодаря бдительности наших военнослужащих, несущих боевое дежурство. Разведывательно-диверсионная группа была вынуждена отступить, один член был ранен», — отметили в ведомстве.