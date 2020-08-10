Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруси

«После президентских выборов в Белоруси, которые были проведены 9 августа 2020 года, власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства склонить к этому вопросу Европейский Совет», — отмечается в сообщении.(РИА Новости)