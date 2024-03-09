Крупнейшая оппозиционная и бывшая правящая партия Польши «Право и Справедливость» организует 18 мая акцию протеста в столице страны Варшаве. Об этом сообщил председатель партии Ярослав Качиньский на встрече с ее сторонниками.

«На 18 мая мы запланировали крупный марш в Варшаве», — цитирует слова политика телеканал Polsat News. Он подчеркнул, что целью демонстрации станет давление на парламентскую коалицию с целью принятия Сеймом (нижней палатой польского парламента) законопроекта, предложенного протестующими фермерами. Инициатива включает введение запрета на агропродукцию с Украины и приостановку действия экологической стратегии ЕС «Зеленый курс» для польского сельского хозяйства.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза «Зеленый курс», предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.